Aktionstag: Massenverteilung in Dresden

Am heutigen Sonnabend, den 11. September 2021, findet in Sachsen ein landesweiter Aktionstag zur Bundestagswahl statt. In zahlreichen Städten werden Infostände durchgeführt und Flugblätter verteilt.

In der Landeshauptstadt Dresden verteilten Aktivisten unserer Partei Zehntausende Infoblätter. Immer wieder wurden interessante Gespräche mit Bürgern geführt. Viele kannten den “III. Weg” schon länger oder sind durch die Hetzkampagne der Systemmedien über unser Plakat: “Hängt die Grünen” (Artikel zur Stellungnahme HIER) auf uns aufmerksam geworden. Ein ausführlicher Bericht folgt.