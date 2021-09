In den späten Abendstunden des 12. September 2021 entzündeten Aktivisten mehrere Lichter in Kersbach b. Forchheim für die unzähligen Opfer von Flucht und Vertreibung. Sie gedachten in einer würdigen Schweigeminute all jenen Deutschen, welche durch die Besetzung unserer Ostgebiete ihre Heimat verloren haben.

Wir vergessen und vergeben nicht, denn Verzicht ist Verrat !