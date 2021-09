In den vergangenen Tagen haben unsere tatkräftigen Aktivisten wieder großangelegte Flugblattverteilungen und Plakatierungen im Raum Bamberg vorgenommen. So schmücken nun auch in Bamberg, Memmelsdorf und Lichteneiche unsere Plakate die Laternen. Des Weiteren wurden in Lichtenfels, Bamberg und einigen kleineren Dörfern tausende Flugblätter gegen Massenmigration, Impfzwang, Gender-Wahnsinn und die massive Unterdrückung systemkritischer Meinungen verteilt.

Am 26.September deutsch wählen!