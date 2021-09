“Hilfe für Deutsche”- Spendenaktion in Dessau

Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” übergaben eine großzügige Sachspende an ein soziales Projekt in der Stadt.

Gemeinschaft stärken

Die natürlich gewachsene Gemeinschaft ist von größter Bedeutung. Ihr Wert ist um ein Vielfaches höher als das Konstrukt der multikulturellen Gesellschaft im Kapitalismus. Dieses System ist der Feind der Natur und jedes Volkes. Er beraubt die einzelnen Menschen ihrer Lebensgrundlage und ihres natürlichen Verhaltens. Sie sollen nur noch Konsum- und Arbeitssklaven sein. Gewinner dieses Spieles sind Banken und Konzerne. Der Familienvater, die alleinerziehende Mutter, der Rentner und der normale Arbeiter sind die Verlierer. Die Kluft zwischen Arm und Reich hat sich durch die Corona-Krise noch verstärkt.

Viele Unternehmen stehen vor der Pleite und die Zustände in den Schulen spotten jeder Beschreibung.

Dieser kranken Welt gilt es eine Gemeinschaft entgegenzustellen. Eine Gemeinschaft, die natürlich gewachsen ist und die solidarisch handelt.

Aus diesem Grunde wurden durch Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” u. A. Windeln, Kinderkleidung, Bücher und Kuscheltiere einem sozialen Träger in Dessau übergeben und nicht an korrupte Mitleidsorganisationen in der Dritten Welt gespendet.

Deutschen Sozialismus schaffen

Der deutsche Sozialismus ist die Anschauung, dass die Gemeinschaft den wichtigsten Wert verkörpert, der Einzelne ist Teil dieser Gemeinschaft und soll nach seinen Fähigkeiten seinen Platz in der Gemeinschaft finden und einnehmen.

Daher streben wir eine Gemeinschaftsordnung innerhalb des Volkes an, bei der sich ein Volksangehöriger nur nach seinen Leistungen und Taten für sein Volk einbringen kann.

