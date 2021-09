Leipzig wählt deutsch! – Weitere Massenverteilung in der Messestadt

Ein weiteres Mal wurden an einem Tag rund 6000 Flugblätter mit einer Massenverteilaktion zur Bundestagswahl an die Haushalte der Stadt gebracht. Diesmal waren die nationalrevolutionären Aktivisten in Möckern, Eutritzsch, Mockau und Thekla unterwegs. Rund eine Woche vor der Bundestagswahl gibt es sicherlich noch den ein oder anderen mit den herrschenden Verhältnissen unzufriedenen Wähler, der davon überzeugt werden muss, doch nicht seine Stimme der blauen Mogelalternative zu geben, sondern konsequent deutsch zu wählen. Nicht nur die Politiker müssen ausgetauscht werden, sondern das gesamte falsche System. National, revolutionär und sozialistisch – am 26. September in Leipzig und ganz Sachsen mit der Zweitstimme “Der III. Weg” wählen!