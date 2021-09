Sing mit, Kamerad! Das Mädchen mit der Fahne

Worte und Weise des von Frank Rennicke veröffentlichten Liedes “Das Mädel mit der Fahne” basieren auf einem irischen Freiheitslied. Überarbeitet wurde der Text von Jan Buur.

Liedtext “Das Mädchen mit der Fahne”

1. Im Mai ’45 in Hamburg es war.

Ich sing Euch ein Lied von dem was geschah.

Es ist die Geschichte und viele sind gleich,

von dem Mädchen mit der Fahne vom deutschem Reich.

Das Mädel war fünfzehn als der Feind im Reich stand,

doch ihr Herz gab nicht auf Ihren Kampf für das Land.

Und so nahm sie zur Hand in der bittersten Not,

die Fahne des Reiches SCHWARZ, WEISS und ROT

2. Auf einem Motorrad ein Engländer kam,

und sah nun das Mäel mit der Fahne im Arm.

Doch es durfte nicht sein – das in seinem Bereich

man die Fahne noch zeigte vom deutschem Reich.

Er lacht über sie, noch mahnend er schreit:

Komm, gib mir die Fahne, sei brav und gescheit.

Komm, gib mir die Fahne, hör’ auf mein Gebot,

hier zeigt niemand die Farben SCHWARZ, WEISS und ROT.

Von der Fahne zu lassen das zwingst Du mich nicht,

eher färbt sie mein Blut, so trotzig sie spricht.

Noch trag ich ein Messer, und das Leben ist gleich,

wenn ich sterbe so fall’ ich für die Fahne vom Reich.

3. Er stieg auf sein Krad, mit bleichem Gesicht

und fuhr seinen Weg als noch leise er spricht:

Warum geht nur ein Kind noch jetzt in den Tod?

Warum nur dieses Opfer für SCHWARZ, WEISS und ROT?

Und noch an dem Abend sank die Fahne dahin.

Das bewaffnete Mädel kam ihm nicht aus dem Sinn.

Ihr Leib war zerschossen, die Lippen ganz bleich,

sie starb noch am Abend fьr die Fahne vom Reich.

4. Das Opfer des Mädchens – vergesst Ihr es nie,

verliert nie den Stolz und kämpfet wie sie.

Bis es endlich soweit, das auch hier irgendwann

die Zeichen des Reiches man zeigen kann,

die Zeichen des Reiches man zeigen kann.

Warum “Sing mit, Kamerad!”

Zu einer kulturerhaltenden, wie kulturschaffenden Bewegung gehört auch das Singen. Nun gibt es aus dem deutschen Volk heraus einen reichen Schatz an völkischen, bündischen und soldatischen Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir wollen mit diesem Angebot eben jene Lieder wieder ins Bewusstsein der heutigen Aktivisten rufen. Weitere Lieder findet du auf Spreaker.