Sommerfest in Württemberg

Ende August kamen Mitglieder und Freunde unserer jungen Bewegung in Württemberg zusammen, um gemeinsam das Sommerfest zu begehen. Trotz widrigem Wetter fanden einige Nationalrevolutionäre und Freunde unserer Partei den Weg in den Großraum Stuttgart/Reutlingen. Am Nachmittag standen Wettspiele auf dem Programm und es formierten sich hierfür drei Gruppen, um gegeneinander anzutreten.

Als erster Wettkampf war Sackhüpfen angesagt. Schnelligkeit und das richtige Gleichgewicht sind hier entscheidend. Höher, weiter, besser: darauf folgend stand Axtwerfen auf dem Plan. Doch nicht nur mit reiner Kraft wird hier gepunktet, auch die nötige Zielgenauigkeit ist gefragt.

Nach einer kurzen Pause ging es ans Biertischkraxeln. In möglichst kurzer Zeit geht es hierbei darum, ohne den Boden zu berühren, unter dem Biertisch einmal herum zu klettern. Gefolgt wurde das Biertischkraxeln vom Maßkrugstemmen. Neben dem Stemmen des Maßkruges galt es noch, Kniebeugen zu machen, was so manchen Schluck daneben laufen ließ. Als letztes Spiel vor dem Finale kam das “Nageln”. Beim Nageln sollte ein Nagel mit der Kante eines Werkzeuges in einen Holzbock und das mit möglichst wenigen Schlägen geschlagen werden. Auch die Kleinsten kamen auf ihre Kosten. Beim Büchsenwerfen stellten die Kinder ihr Können unter Beweis.

Im Finale galt es wieder, die Kraft unter Beweis zu stellen. Im Tauziehen traten die Finalisten gegeneinander an. Wacker schlugen sich beide Mannschaften, doch auch in diesem Wettkampf gab es einen Sieger. Nach der darauf folgenden Siegerehrung hieß es Essen fassen.

Nach der Essenspause wurde ein Selbstverteidigungskurs von einem jungen Aktivist angeboten. Die interessierten Kameraden fanden sich zusammen und schon ging es los. Neben den Grundlagen zum Boxen wurden auch einfache Griffe und Schwachpunkte des Körpers gelehrt. Auch über das ideale Verhalten bei Angriffen größerer Gruppen, welchen sich Nationalisten des öfteren stellen müssen, wurde aufgeklärt.

Nach dem Kurs kamen die Gäste noch am Lagerfeuer zusammen und ein Liedermacher griff zur Gitarre. So ließ man den erfolgreichen Tag in der Gemeinschaft ausklingen.

Willst auch du ein Teil unserer Gemeinschaft in Württemberg werden? Dann melde dich über das Kontaktformular.