Vertriebenengedenken in Heilbronn

Am vergangenen Freitag fand in Baden-Württemberg, in der Stadt Heilbronn, eine kurze Gedenkveranstaltung zu Ehren der Vertriebenen aus ihrer Heimat statt.

Am Vertriebenendenkmal auf der Rückseite des Hafenmarktturmes, im Herzen der Stadt, wurden Blumen niedergelegt und eine Trauerkerze entzündet.

Gemeinsam stand man still beieinander und gedachte jener, die aus ihrer Heimat so schändlich vertrieben und verjagt wurden.

Jene, deren Leiden unvergessen bleibt, widmen wir unsere Gedanken am heutigen Tage.