Video: Der Volkslehrer berichtet über den CSD in Olpe

Wie schon im bereits erschienenen Kurzartikel berichtet, stellten sich am Sonntag, dem 5. September, Aktivisten unserer Partei gegen die immer aggressiver werdende „LGBTQ“-Propaganda, welche bei dem Versuch, den CSD erstmalig im ländlichen Olpe zu etablieren, nach außen getragen werden sollte. An diesem Tag konnte als besonderer Gast und Redner Nikolai Nerling, auch bekannt als “Der Volkslehrer”, begrüßt werden. In einem ausführlichen Videobeitrag findet sich neben seinem Redebeitrag auf unserer Kundgebung eine Dokumentation über das gesamte Tagesgeschehen und der Versuch, den Diskurs mit jenen zu suchen, die mit Hundemasken, Einhornkostümen, Glitzer, Perücken und Regenbögen unterwegs sind. Diese zur Schau getragene Sexualität begreifen diese Personen als neue Identitätsfrage und sind förmlich von der Sucht getrieben, stetig neue “verfolgte” Minderheiten als eigene Existenzberechtigung zu erfinden und anschließend zu schützen, letztendlich mit dem Ziel, mit diesen eine neue Gesellschaft stellen zu wollen.

Sollte das Video im Rahmen der BRD-Meinungsfreiheit auf YouTube gelöscht werden, findet es sich außerdem hier:

volkslehrer.org