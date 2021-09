In den letzten Tagen waren Aktivisten unserer Partei erneut unterwegs, um die Bürger in Oberfranken über unsere Themen zur Bundestagswahl zu informieren. So wurden u.a. in Kronach unsere Plakate aufgehangen sowie tausende Flugblätter in Forchheim, Hallstadt b. Bamberg und weiteren kleineren Ortschaften verteilt.

Am 26. September 2021 zur Bundestagswahl die Partei “Der III. Weg” wählen !