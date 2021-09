Wahlkampfendspurt im Großraum Leipzig und Nordsachsen

Gestern wurde noch einmal alles gegeben und der Rest an Werbematerial zur Bundestagswahl in Torgau, Eilenburg und Wurzen verteilt. Über 1000 weitere Flugblätter füllen jetzt die Briefkästen der Region zwischen Mulde und Elbe. Auch wurde an den ein oder anderen Stellen im Anschluss noch mit mehreren Plakaten nachgehangen und bei Gelegenheit interessante Bürgergespräche geführt.

Egal was die Wahlen am Sonntag bringen, wir haben eins auf jeden Fall erreicht: Wir sind in aller Munde und werden auch nach der Wahl noch für die Etablierung unserer nationalrevolutionären Bewegung im Großraum Leipzig kämpfen.