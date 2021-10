Bremen beteiligt sich an Umweltschutz-Kampagne

Am 03.10.2021 nutzten Mitglieder und Freunde unserer Partei das typisch nordische Wetter aus, um als Gemeinschaft Natur und Körper etwas Gutes zu tun und folgten damit dem Aufruf aus der Region Magdeburg von vor 2 Wochen. Starke 20 Km legten unsere Aktivisten an diesem Tage zurück und sammelten, allein auf den ersten 2 Km, so viel Müll, wie ein deutscher Einzelhaushalt in einer Woche produziert. Auch der Nachwuchs wurde hier mal wieder mit eingebunden, um der Zukunft eine vernünftige Basis zu bieten.

Durch zwei Bundesländer

Start der Wanderung war am Rande der Hansestadt Bremen. Von dort aus ging es durch das Hollerland und über die niedersächsische Grenze in Richtung Worpswede. Den ersten kurzen Zwischenhalt gab es an einem Denkmal aus dem Ersten Weltkrieg in Lilienthal. Gegen Mittag in Worpswede angekommen, zog es die Gemeinschaft zum Ziel ihrer Wanderung.

Der Niedersachsenstein

Nach einem kleinen Höhenanstieg und einem Marsch durch den Wald erblickten wir ihn. Mächtig und eindrucksvoll stand er nun vor ihnen: der Niedersachsenstein! „Wie ein Vogel, der die Flügel ausbreitet und sich zur Sonne erhebt.”– war die künstlerische Idee hinter dem im Jahre 1922 von Bernhard Hoetger (1874- 1946) fertiggestellten Stein. Das im Ersten Weltkrieg als Siegesmal entworfene Monument erzählt noch heute, durch die 173 Gedenksteine für gefallene Helden, seine Geschichte.

In seiner expressionistischen Bauweise galt der Gedenkstein von Anfang an als umstritten. Laut Hoetger symbolisieren die nur teilweise zu deutenden figürlichen Darstellungen des Backsteinreliefs auf der Ostseite die Fruchtbarkeit und das Auferstehen, sowie Sonne, Mond und Erde auf der Westseite.

Nach kurzer Niederlassung für Speis und Trank trat die Gemeinschaft, nach dem 4 Stunden-Marsch, geschlossen ihren Rückweg in die Heimat an.

Kommst DU aus Bremen und Umgebung und hast Interesse an gemeinschaftlichen Aktivitäten?

Hast auch DU die Schnauze voll davon, wie respektlos man mit deiner Heimat und der daran gebundenen Natur umgeht? Dann melde dich schleunigst bei uns und werde auch Du ein Teil der nationalrevolutionären Partei „der Dritte Weg”.

FÜR’S VATERLAND? – BEREIT

FÜR’S VOLK? BEREIT

FÜR DIE HEIMAT? BEREIT