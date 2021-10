Karlsruhe: Linksextreme stürmen Wahlparty der Grünen

Kuriose Ereignisse in Karlsruhe. Bei den Feierlichkeiten über das Direktmandat der Partei „Bündnis 90/die Grünen“ im Wahlkreis Karlsruhe-Stadt war man sichtlich über die Aktion der lokalen Antifa verdutzt.

Laut Polizeibericht stürmten gegen 20:20 Uhr am Abend der Bundestagswahl zwei Gruppen von jeweils 20 Personen über zwei verschiedene Zugänge die Räumlichkeiten. Ein filmender Mitarbeiter vom SWR wurde innerhalb weniger Sekunden aggressiv zurückgedrängt. Die Angreifer verklebten Aufkleber, verkündeten per Megaphon ihren linken Schwachsinn und zündelten vor den Zugängen mit Pyrotechnik. Beim Eintreffen der Polizei verschwand der Mob feige in alle Richtungen. Lediglich zwei Linksextremisten konnten gestellt werden. Bei der folgenden Durchsuchung fand die Polizei linke Propaganda und Handschuhe. Ermittlungen wurden, trotz des Verzichts auf Erstatten einer Anzeige seitens der Grünen, eingeleitet.

Einst noch von Grünen-Chefin Annalena Baerbock als friedliche Demonstranten gelobt, zeigte die rote Bande durch ihre Aktion erneut, dass niemand vor ihrem Terror in Sicherheit ist. Nicht einmal mehr „der Feind ihrer Feinde“, so scheint es. Manch Kritiker der Grünen-Politik dürfte nun müde lächeln und den Grünen sollte spätestens jetzt klar sein: Wer Wut und Ärger sät, der erntet Gewalt und Schmerz.

Die örtliche Antifa hat sich zu dem Vorfall bisher noch nicht geäußert!