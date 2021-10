Aufgrund der katastrophalen Corona-Auflagen konnte im letzten Jahr kein ehrwürdiges Gedenken in der Märtyrerstadt abgehalten werden. Dieses Jahr werden wir uns am 13. November 2021 wieder in Wunsiedel versammeln. Das Video zeigt eine Zusammenfassung vom Heldengedenken im Jahr 2019. Sei auch Du am 13. November 2021 dabei!

Ihre Kraft werde zu der unsrigen, ihre Treue sei unser Auftrag,

ihre Ehre möge uns ewig verpflichtendes Vorbild sein!