Buch: Wie weiter

“Mein Fazit: Zutreffend und gute Analyse der derzeitigen Lage und der Umstände, welche zu dieser führten. Knallharte und unverblümte Kritik, dass sich das nationale Lager insgesamt in der Sackgasse befindet. Im zweiten Teil gibt der Autor eigene Lösungsansätze als Diskussionsgrundlage und will damit eine längst überfällige Debatte anstoßen. Ein Schritt in die richtige Richtung.. “Wie weiter?” Lesenswert und Anregung für eigenständiges Denken, um neue Wege zu gehen.”

Rechtsanwältin Nicole Schneiders

