Flugblattverteilungen in Geislingen an der Steige

Am vergangenen Wochenende starteten württembergische Aktivisten eine Massenverteilung in Geislingen an der Steige. Tausende Flugblätter, unter anderem gegen den anhaltenden Impfzwang, landeten in den Briefkästen der Bürger, um ein Zeichen gegen die Zwangsmaßnahmen der Versagerparteien zu setzen. Auch das Wahlkreisbüro der SPD bekam ein Exemplar eingeworfen. Zudem wurde auf das milde Urteil gegen zwei Ausländer aufmerksam gemacht, welche im März dieses Jahres ein 11-jähriges Mädchen in Geislingen brutal vergewaltigten (wir berichteten).

Deswegen fordern wir:

Härtere Strafen für Kinderschänder!