Gelungene weihnachtliche Versammlung in Siegen!

Der Duft von Tannenzweigen, Holzraspeln, Glühwein und frisch gebackenen Waffeln empfing am gestrigen Sonnabend die Teilnehmer unserer Versammlung. Während die meisten öffentlichen Veranstaltungen darauf ausgelegt sind, möglichst viele Menschen mit hirnrissigen Corona-Regeln auszuschließen, bewirkten unsere Mitglieder in diesen schwierigen Zeiten etwas Normalität. Gemäß unserem Selbstverständnis schafften unsere Aktivisten einen Gegenpol zu diesem Zeitgeist. Es ergab sich ein Freiraum, in dem sich Menschen wiederfinden und austauschen konnten, ohne sich rechtfertigen zu müssen vor systemtreuen Sittenwächtern der politischen Korrektheit. Neben verschiedenen Redebeiträgen und Informationsständen nutzten viele Deutsche, die zum Teil das erste Mal Kontakt zu unserer Partei suchten, die Möglichkeit, sich vor Ort ein Bild unserer Arbeit zu machen.

Der großspurig angekündigte Gegenprotest selbst ernannter Demokraten hingegen war kaum wahrnehmbar, was auch daran liegen konnte, dass diese schon weit vor dem Ende unserer Versammlung den Heimweg antraten. Selbstredend sprang hier wieder die Presse in die Bresche, rechnete Teilnehmerzahlen des linken Mobs ins Unermessliche, während unsere mehr als halbiert wurden. Im Rahmen der links ausgerichteten Berichterstattung wird natürlich ebenso verschwiegen, dass unsere Partei in zwei gewonnen Eilverfahren vor dem VG Arnsberg und OVG Münster die politisch agierende Versammlungsbehörde in ihre Schranken wies und sämtliche schikanösen Auflagen beseitigte. Der großzügige Umgang mit Steuergeldern im K(r)ampf gegen Rechts soll dem Siegener offenbar nicht ins Gedächtnis gerufen werden, stattdessen fabuliert man äußerst kreativ eine vielfältige linke Zivilgesellschaft herbei. Dass dieser Zustand wenig mit der Realität gemein hat, zerbricht spätestens durch die Gegenöffentlichkeit, welche hier durch unsere nationalrevolutionäre Partei geschaffen wird.

Ein ausführlicher Bericht folgt!

Wir bedanken uns herzlich bei allen Besuchern und Unterstützern, die diese Versammlung möglich gemacht haben! Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!