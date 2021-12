Gotha erwacht!

Nachdem in der ersten Kurzmeldung vorgestern abend von über 500 Landsleuten gesprochen wurde, muss diese Zahl korrigiert werden. Am gestrigen Sonntag waren es insgesamt ca. 1.500 Menschen (Quelle: MDR Thüringen), die sich am Adventsspaziergang beteiligten.

Alle Bürgerschichten und Altersklassen vertreten

Ob jung oder alt, Arbeiter oder Intellektuelle, alle Schichten unserer Gesellschaft waren vertreten. Dabei war festzustellen, dass viele Jugendliche bzw. Heranwachsende anwesend waren. Das Thema “Corona” scheint nicht an der ganzen Jugend vorbeizugehen. Auch selbsternannte Antifaschisten, die dem Gothaer “Juwel” zuzurechnen sind, waren anwesend.

Gotha läuft

Nachdem es auf dem Neumarkt eine Beschränkung von 35 Personen gab, schlossen sich diese Leute den Spaziergängern an, die sich auf dem Rewe-Parkplatz in der Gartenstraße trafen. Nachdem man einmal im Kreis lief, nutzte man die Chance und ging erneut Richtung Innenstadt. Ein regelrechtes Spiel mit der eingesetzten Polizei fing an. Die Beamten waren maßlos überfordert und konnten den Spaziergang nicht aufhalten. Erst zum Schluss, als die Spaziergänger erneut Richtung Gothaer Schloss liefen, wurde seitens der Polizei ein Schlussstrich gezogen. Unterhalb des Schlosses wurden an mehreren Teilnehmern polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Dies wurde mit lauten Buh-Rufen oder “Lasst sie frei” kommentiert. Danach löste sich so langsam der Spaziergang auf.

Festnahme von Mitgliedern

Mitglieder unserer nationalrevolutionären Bewegung wurden von der Polizei festgenommen. Diese wurden nach Beendigung des Spaziergangs wieder auf freien Fuß gesetzt. Was genau man damit bewirken wollte, bleibt abzuwarten.

Fazit

Nachdem sich der Protest seit dem 1. Advent wöchentlich verdoppelt bzw. verdreifacht hat, kann man davon ausgehen, dass sich am kommenden Sonntag die Zahl der Spaziergänger nochmals vergrößert. Die Polizei wird voraussichtlich ebenfalls aufrüsten, nachdem sie bis kurz vor Ende nie Herr des Geschehens war.

Worte des Stützpunktes

Liebe Thüringer Landsleute, die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir zusammen viel erreichen können. Wöchentlich gehen tausende Menschen auf die Straße, um ihren Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße zu tragen. Hinterfragt weiterhin diesen Wahnsinn und geht auf die Straße. Unterstützt unsere nationalrevolutionäre Bewegung und ihre Kampagne gegen die drohende Impfpflicht. Impffreiheit statt Corona-Impfzwang, das System ist gefährlicher als Corona!

Für Thüringen – Bereit!