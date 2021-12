Julrätsel 2021: Frage zum 15. Dezember

Jetzt mal wieder zurück in unsere heimische Tierwelt.

Frage 15: Nenne einen anderen Begriff für den Fuchs.

Notiert bitte zu jeder Frage eure Lösung und sendet diese gebündelt mit den 21 Antworten ab dem 21. Dezember bei uns ein. Der Einsendeschluss ist der 27. Dezember 2021. Bitte teilt uns auch eure Anschrift mit. Die drei mit den meisten richtig beantworteten Fragen erhalten je einen Preis. Bei Gleichstand wird gelost. Die Gewinner werden am 28. Dezember 2021 von uns kontaktiert. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß beim Rätseln.

Frage 14: Wer gilt als Begründer der Wissenschaftsdisziplin, die man mit „Die Biologie des menschlichen Verhaltens“ beschreiben kann?

Frage 13: Welcher Mechanismus führt dazu, dass sich Kapital in wenigen Teilen der Gesellschaft anhäuft?

Frage 12: Was besagt die Theorie der „Instinkt-Kultur-Verschränkung“?

Frage 11: Wie viele Jahreszeiten unterschieden unsere keltischen Vorfahren?

Frage 10: Welcher bekannte Arzneistoff wurde in Schimmelpilzen entdeckt?

Frage 9: Wer gilt als der erste deutsche König?

Frage 8: Warum wird man nie einen unversehrten Tannenzapfen auf dem Boden finden?

Frage 7: Wer verfasste das Lied „Und die Morgenfrühe ist unsere Zeit”?

Frage 6: Welches ist das offizielle Waldbrandschutzsymbol in Deutschland?

Frage 5: Wer bekam 1973 einen Nobelpreis und schrieb u.A. das Buch mit dem Titel: „Der Abbau des Menschlichen“?

Frage 4: Was bedeutet der Begriff Emergenz?

Frage 3: Welcher Nadelbaum verliert als einziger im Winter seine Nadeln?

Frage 2: Wie heißt der Autor weltanschaulicher Bücher, die dem „III. Weg“ als weltanschauliche Grundlage dienen und in dem 10 Punkte-Parteiprogram einbezogen wurden?

Frage 1: Aus welchem bei uns einheimischen Baum wurde früher Zucker gewonnen?