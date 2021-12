Am Abend des 26. Dezember starteten regionale Aktivisten unserer Bewegung die Kampagne “Tierfutter statt Böller” in Geislingen an der Steige. Auch im oberen Filstal sollen Tiere in Krisenzeiten nicht in Vergessenheit geraten. Deswegen wurden Hunderte Flugblätter zur Information an die Haushalte der Bürger verteilt.