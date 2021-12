Rede vom Parteivorsitzenden Matthias Fischer in Wittenberge

Am Donnerstag, dem 23.12.21 versammelten sich nach einem Aufruf unserer Bewegung “Der III. Weg” in der Innenstadt von Wittenberge im Landkreis Prignitz über 300 Landsleute, um gemeinsam gegen die unsäglichen Corona-Maßnahmen ein deutliches Zeichen des Widerstandes zu setzen. Trotz starkem Schneefall und Verkehrschaos füllte sich ab 19 Uhr der Kundgebungsort am Marktplatz. Unser Parteivorsitzender Matthias Fischer hielt auf der Versammlung eine Rede.