In der allgemeinen Corona-Hysterie gerät vieles in Vergessenheit. So auch die Solidarität mit Tieren in Not. Lokale Tierheime leisten hier eine sehr wichtige Arbeit. Um diese unterstützen zu können, haben Aktivisten vom Stützpunkt München/ Oberbayern heute in der Münchner Innenstadt Spenden gesammelt und passende Flugblätter verteilt.

Für’s Vaterland? Bereit!

Für’s Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!