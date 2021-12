Am 25. Dezember verteilten Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” hunderte Flugblätter gegen linksextreme Banden in Ulm. In den letzten Tagen kam es wiederholt zu Provokationen der staatshörigen Elemente gegenüber systemkritischen Spaziergängern. Aus diesem Anlass wurden zahlreiche Ulmer Bürger auf die linksextremen Aktivitäten in Baden-Württemberg aufmerksam gemacht.

Kampf der Rotfront!