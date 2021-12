Weihnachtsmanntour durchs Vogtland

Seit knapp fünf Jahren findet in unserem Partei- & Bürgerbüro vom „III. Weg“ in Plauen das soziale Projekt „Hilfe für Deutsche“ statt. Hunderten Vogtländern konnte schon mit kostenlosen Kleider- und Sachspenden geholfen werden. Zum Jahresabschluss wird das Hauptaugenmerk immer auf die Kleinsten gerichtet. Der Weihnachtsmann gibt Geschenke aus, welche uns vorher von zahlreichen Bürgern gespendet wurden. An dieser Stelle wollen wir uns recht herzlich dafür bedanken.

Dieses Jahr macht uns jedoch die Corona-Hysterie einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der sogenannten „Schutzverordnung“ ist es nicht möglich, dass wir das Fest in unseren Räumlichkeiten abhalten können. Doch wir lassen uns von diesen Politikern Weihnachten nicht verbieten. Wenn die Kinder aufgrund der skrupellosen Corona-Zwangsmaßnahmen nicht zu uns dürfen, bringen wir die Geschenke eben zu den Kindern. Am 21. und 22. Dezember ist unser Weihnachtsmann im gesamten Vogtland unterwegs und verteilt Geschenke. Gerne kommen wir auch zu Ihnen.

Wie? Ganz einfach: Nehmen Sie per Telefon, WhatsApp oder E-Post Kontakt mit uns auf. Gemeinsam bringen wir Kinderaugen zum Leuchten.

Sie möchten Spenden? Bis zum 20. Dezember nehmen wir gerne noch Spielzeugspenden an. Sie können uns auch gerne finanziell unterstützen:

Der Dritte Weg

IBAN: DE18 7415 1450 0023 3341 62

Verwendungszweck: Spende Vogtland

E-Post: [email protected]

Telefon/WhatsApp: 0159-02711721

„Der III. Weg“- Vogtland wünscht eine besinnliche Weihnachtszeit und kommen Sie gut ins neue Jahr.