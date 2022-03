Coronaproteste in Oberfranken

Woche für Woche, gehen Bürger in Oberfranken auf die Straße um für Freiheit und die Beendigung der Corona-Zwangsmaßnahmen zu protestieren. In den Redebeiträgen auf den Demonstrationen wurden die Forderungen ausführlicher dargestellt. Aktivisten aus Oberfranken unterstützen diese Proteste jede Woche. In vielen Gesprächen mit den Teilnehmern erfährt man, was diese dazu bewegt auf die Strasse zu gehen und wie die Zwangsmaßnahmen ihr Leben beeinflussen.

“Freiheit ist ein Gut, das durch Gebrauch wächst, durch Nichtgebrauch dahin schwindet.”(Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker)

Das System ist gefährlicher als Corona!

Vom Protest zum Widerstand!