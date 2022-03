Am heutigen Sonntagmorgen ist der württembergische Startschuss der Mobilisierung für den diesjährigen Arbeiterkampftag in Zwickau in Heilbronn gefallen. Aktivisten unserer Bewegung verteilten unzählige Flugblätter unter dem Motto “Ein Volk will Zukunft!” in der ehemaligen Reichsstadt. Weitere Aktionen aus der Region werden folgen.

Württemberg fährt am 1. Mai nach Zwickau!