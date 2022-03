Am heutigen Nachmittag verteilten württembergische Aktivisten hunderte Flugblätter zur Kampagne “Ein Volk will Zukunft!” in Ludwigsburg. Somit wurde auch erstmals in der Barockstadt auf den diesjährigen Arbeiterkampftag in Zwickau aufmerksam gemacht.

Am 1. Mai heißt es:

Arbeiter heraus! Alles für Volk und Heimat!