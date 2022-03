Auch in der Neckar-Alb-Region kamen am heutigen Sonntag Aktivisten unserer Bewegung zusammen, um den traditionellen Heldengedenktag zu begehen. Ein Denkmal wurde besucht und Kerzen sowie ein Schild zum Heldengedenken aufgestellt. In stiller Andacht wurde der Toten unserer Nation in Würde gedacht.

Ewig lebt der Toten Tatenruhm!