Freiheit statt Corona-Zwangmaßnahmen – Flugblattverteilung in Konstanz

Die fortgesetzten kopflosen Maßnahmen der regierenden Systemparteien angesichts der Corona-Pandemie nahmen Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” erneut zum Anlass, Flugblätter in Baden-Württemberg zu verteilen. Nach vorhergehenden wiederholten Verteilaktionen, versahen an diesem Wochenende Aktivisten aus der Bodenseeregion hunderte Briefkästen in Konstanz mit entsprechenden Flugzetteln. Weitere Verteilungen werden in den nächsten Wochen folgen.

Freiheit statt Corona-Diktatur! Für Selbstbestimmung und Volksgesundheit! Gegen Zwangsmaßnahmen und Impfpflicht!