Grosser Protest in Frankfurt

Am Samstag waren tausende Ärzte, Personen aus den verschiedensten Pflegebereichen, anderes medizinischen Personal sowie Personen, die sich nicht an Gen-Experimenten beteiligen wollen in Frankfurt (Hessen) auf der Straße. Lautstark zog der riesige Demonstrationszug durch die Großstadt. Es wurde immer wieder Parolen gegen eine Impflicht im medizinischen Bereich sowie eine drohende allgemeine Impfpflicht gerufen. Auch gegen unsinnige Corona-Maßnahmen wurde sich ausgesprochen. In Reden ging man auch auf die Gefahren von Impfschäden ein. An diesem Protest beteiligten sich wieder Mitglieder der Partei “Der III. Weg”. Auch sie kommen zum Teil aus medizinischen Berufen und sind von der Impfpflicht ab dem 18. März bedroht.