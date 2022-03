Jugend voran – Zeitz zieht mit

Am vergangenen Dienstag folgten junge Nachwuchsaktivisten aus der Region Zeitz dem Ruf der Heimat. Durch den kürzlich erschienen Artikel der Jugend aus Sachsen-Anhalt aufmerksam geworden, schlossen sie sich der NRJ an und tragen unsere Vision einer aufrechten deutschen Jugend im nationalrevolutionären Gewand in den Burgenlandkreis hinein.

Um die tausend Flugblätter wurden im gesamten Stadtgebiet verteilt. Dass unsere Aufgabe die richtige ist, zeigte sich durch den Zuspruch einiger Anwohner.

Es ist an der Zeit, dem modernen Zeitgeist, der die deutsche Jugend mehr und mehr zu einem Haufen degenerierter, seelenloser „Zombies“ verwandelt, den Kampf anzusagen.

Dem deutschen Nachwuchs muss klar werden, dass man seine Lebenszeit auch sinnvoller nutzen kann, als zugedröhnt bei „Call of Duty” die nächste Schlacht unter amerikanischer Flagge zu gewinnen. Die Welt außerhalb der Konsole bietet weitaus mehr als nur den Acker, den man durch sein kleines Zimmerfenster beobachten kann.

Es ist aber nicht nur die Natur, welche den Antrieb darstellen soll. Auch die dringend notwendige Gemeinschaft, die zum Informationsaustausch und einer gesunden geistigen Entwicklung beiträgt, gilt es, nicht zu verachten. Schließt Euch uns an. Denn wir sind die Zukunft Deutschlands!

Jugend voran!