Kundgebung in der Landeshauptstadt Erfurt durchgeführt

Am Sonnabend, dem 05.03.2022 führten Aktivisten des Stützpunktes Erfurt – Gotha unserer Partei “Der III. Weg” eine Kundgebung auf dem “Erfurter Anger” durch.

Unter dem Motto “Das System ist gefährlicher als Corona” wurde eine zweistündige Kundgebung abgehalten, bei der zwei Redner inhaltlich die Folgen der unsäglichen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung detailliert analysierten. Schon der Aufbau des Infozeltes unserer nationalrevolutionären Bewegung sorgte für reichlich Interesse bei der Erfurter Anwohnerschaft. Die ersten guten Gespräche entwickelten sich und unsere Aktivisten konnten unsere Sicht der Dinge gut darlegen.

Unser Mitglied Christin Kirchner machte in ihrer Rede auf die Missstände in unserem Land aufmerksam und mahnte die Bevölkerung an, “Die goldenen Ketten des Systems abzulegen” und den Herrschenden die rote Karte zu zeigen. Als Mutter eines Kindes ging sie ebenfalls auf die Zustände rund um die Kindergärten in der Landeshauptstadt ein, die sich seit der sogenannten Corona-Krise signifikant verschlechtert haben.

Neben Christin Kirchner sprach auch der Stützpunktleiter Max Matthieß zu den anwesenden Erfurtern.

Dieser spannte den Bogen vom Corona-­Wahnsinn zum Angriffskrieg von Russlands Präsident Wladimir Putin auf die gesamte Ukraine.

Unsere thüringer Mitglieder solidarisieren sich hier eindeutig mit den für ihre Freiheit kämpfenden Ukrainern und lehnen imperialistische Bestrebungen Putins genauso ab, wie die der Amerikaner und ihrer Verbündeten. Wir streben eine europäische Eidgenossenschaft souveräner Staaten an.

Politisch regional wurde der Thüringer Umweltmonat nochmals beworben, welcher vom 01.03 – 31.03.2022 stattfindet.

Zum Ende der Versammlung sensibilisierte Max Matthieß alle thüringer Landsleute, am 1. Mai 2022, am Tag der Arbeit, in der sächsischen Stadt Zwickau auf die Straße zu gehen, um den berechtigten Zorn und die Wut gegen das liberalkapitalistische System in unserer Heimat auf die Straße zu tragen.

Während der gesamten Kundgebung konnten viele Flugblätter zu unserer Corona – Kampagne verteilt werden, auch unser Bürgerbüro in Ohrdruf wurde thematisiert und stieß mit Infobroschüren auf reges Interesse.

Am Infozelt konnten die ganze Zeit über viele gute und konstruktive Gespräche geführt werden. Bleibt zu hoffen, dass das reichlich ausgegebene Material auch aufmerksam gelesen wird. Wir bleiben in der Region aktiv.

Für Thüringen – Bereit!