Märtyrer des ukrainischen Freiheitskampfes

“Tot sind nur jene die vergessen werden”

Damit dies mit den Märyrern, die in der Ukraine den Heldentod bei der Verteidigung, des Landes gegen die russische Invasion nicht geschieht, wollen wir hier bekannt gewordene Todesfälle sammeln. In dem Land sind es gerade die Nationalisten welche an vorderster Front mit der Waffe in der Hand ihre geliebte Heimat verteidigen. Sie kämpfen und sterben dabei für die Verteidigung ihrer geliebten Heimat, für den Glauben an eine ukrainische Nation, nicht für die aktuelle Regierung und noch weniger für sogenannte westliche Werte.

Hinweise:

Oft wird von den Gefallenen nur der sogenannte Kampfname bekanntgegeben, diese sind durch kursive Schrift gekennzeichnet.

Diese Übersicht der gefallenen Helden wird laufend aktualisiert.

26. März 2022

Sergei Deimos Zaikovsky



Bei der Befreiung der Ortschaft Lukyanivka ist der nationale Aktivist Deimos gefallen. Er war ein talentierter Publizist und Übersetzer. Der Idealist sagte noch vor kurzem: “Was nützt es, immer über seine Sicherheit nachzudenken? Denn wenn wir sterben, schließen wir nur unsere Augen, wie im Schlaf, und dann werden wir wiedergeboren…” Seine Kampfgefährten sagten er starb in seiner ihm eigenen Rolle als romantischer Panzerjäger.

25. März 2022

Maksym Kagal



Wie bekannt wurde fiel Maksym Kagal am 25. März 2022 in Mariupol. Der aus Krementschuk stammende 30-Jährige kämpfte in den Reihen der Azow Special Forces Unit. Maksym erlangte Bekanntheit als Kickboxweltmeister der International Sport Karate Association (ISKA) im Jahr 2014. Er war der erste ukrainische Weltmeister in dieser Disziplin. Sein Trainer Oleg Skirta schrieb zum Heldentod des Kämpfers:

“Schlaf gut, mein Bruder. Ruhe in Frieden, wir werden dich rächen.“

Diese sechs Azow-Kämpfer sind am 25. März 2022 bei den Kämpfen um die Ortschaft Wilkiwka gefallen.

Yuriy Artek Krasovsky

Vladimir Coffee Doroshenko

Igor Familie Pokhomov

Bogdan Bodya Ivanov

Sergey Xi Jumping

Bogdan Poltawa Paraka

X´s

In den Kämpfen und Charkow ist der nationale Aktivist mit dem Kampfnahmen X´s gefallen. Er lebtte seit seiner Geburt in Charkow und meldete sich umgehend nach dem Einmarsch der Russen freiwillig zu den Waffen. Er hat sich entschieden für sein Heimatland, für seine Heimatstadt zu kämpfen und ist dabei den Heldentod gestorben.

Georgy Tarasenko

Georgy Tarasenko fiel bei den Gefechten um die Ortschaft Mala Rohan am 25. März 2022. Der aufrechte Kämpfer und ukrainische Nationalist kämpfte bereits in der Ostukraine und war im Rotationsprinzip die letzten 5 Jahre immer wieder dort im Einsatz.

Am 29. März wurde er – als wahrer Kosake – auf den alten Kosakenfriedhof in der Nähe des Motryn-Klosters beigesetzt. Bei der Fahrt zum Friedhof erwiesen unzählige Ukrainer kniend am Straßenrand dem gefallenen Märtyrer ihre Ehre.

24. März 2022

Egor Birkun

Der Hooligan Egor Birkun, alias Bir aus der südukrainischen Stadt Krywyj Rih starb bei den Kämpfen um Mariupol den Heldentod.

21. März 2022

Artem Murakhovsky

Der ukrainische Nationalist und Künstler Artem Jesus Murakhovsky starb in der Ostukraine den Heldentod. Artem, Gründer des Kunstprojekts Olifant, war ein in ganz Europa bekannter und geschätzter idealistischer Kamerad. Geleitet von den Grundsätzen der Ehre und Hingabe gab er sein Leben für den Sieg und die Verteidigung der ukrainischen Nation.

Der Tod ist nichts für jemanden, der zu leben wusste!

15. März 2022

Mykola Krawtschenko



Mykola Krawtschenko (Миколи Кравченка), Jahrgang 1983, studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Management und Geschichte in Charkiw. Er wurde am Historischen Institut der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine (Kiew) promoviert. Nach seinem Studium gründete er mit weiteren Freiwilligen, die am bewaffneten Konflikt im Donbass beteiligt waren, den Verlag Orientyr. Dieses erste »Veteranen-Verlagshaus« der Ukraine leitete er bis heute.

Mykola war während der »Revolution der Würde« maßgeblich an der erfolgreichen Koordination und Planung des Widerstands in Kiew beteiligt. Seit 2005 war er Mitglied verschiedener Führungsgremien nonkonformer Parteien und Organisationen in seinem Heimatland.

Für die Ausgabe der »Natiokratie«, die im Jungeuropa-Verlag erschienen ist, verfasste Mykola ein exklusives Vorwort für die deutschen Leser.

Wir werden sein Andenken bewahren. Ewig lebt der Toten Tatenruhm.

Der Vater von Mykolas fiel am 1. März 2022 als 61-Jähriger mit der Waffe in der Hand im Kampf gegen die russischen Besatzer.

14. März 2022

Igel

Heute wurde unser Kamerad Igel durch den Beschuss des Zentrums von Charkow getötet. Er war einer unserer jüngsten Mitstreiter, der ab seinem 14. Lebensjahr den Weg einer Idee einschlug und Zeit und Energie für das Wohl der gemeinsamen Sache einsetzte. Wir haben einen langen und ereignisreichen Weg zurückgelegt. Er war trotz seines jungen Alters unerschrocken und stark im Geiste, was ihm Respekt in seiner Kampfeinheit einbrachte. Er war ein Beispiel für Hingabe und Opferbereitschaft.

Ein junger und fröhlicher Mann gab sein Leben für unsere Freiheit. Er schloss sich unseren Reihen in den ersten Kriegsstunden an. Während die „Muschiks“ aus dem Land flohen, sich Frauenkleider anzogen und an der Grenze hohe Summen zahlten, griff dieser Junge zu den Waffen und stand für die Verteidigung ein, während er die Nöte und Entbehrungen des Krieges ertragen musste.

7. März 2022

Artem Künstler Azarov

Er half seinen Kameraden bei einem wichtigen Kampfeinsatz und starb bei einem Mörserangriff. Im Zivilleben war er ein talentierter Künstler, verband Kunst und Boxen, war Trainer und Mentor für viele. In Charkow befinden sich noch viele seiner Gemälde, die wir bewahren müssen, um seine Leistung zum Wohle der Ukraine fortzusetzen.

6. März 2022

Kirill Cobra Babentsov

Der nationale Aktivist Kirill Cobra Babentsov, wurde bei der Verteidigung von Kiew getötet. Cobra widmete sein ganzes Leben dem Kampf um seine standhaften Ideen – für sie legte er es hin. Romantisch, idealistisch, christlich, tapferer Krieger. Er motivierte, durch sein eigenes Beispiel zwang sich trotz etwaiger Niederlagen aufzustehen und zu kämpfen. Er hat an uns geglaubt.