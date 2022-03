Mobilisierungsstart: Baden-Württemberg fährt nach Zwickau!

„Ein Volk will Zukunft!“ ist das Motto unserer Kampagne zum diesjährigen Arbeiterkampftag am 1. Mai in Zwickau. Auch Aktivisten aus Baden und Württemberg werden dieses Jahr wieder zum Arbeiterkampftag anreisen, um ihren Protest gegen dieses System auf die Straße zu tragen. Wie in den vorangegangenen Jahren, werden unsere Aktivisten wieder eine breite Mobilisierung zu der nationalrevolutionären Demonstration am 1. Mai im Südwesten durchführen. Am 6. März haben unsere Aktivisten mit der Mobilisierung in Württemberg sowie in der Bodensee-Region begonnen. In Heilbronn, Reutlingen und Göppingen, sowie in Radolfzell und Friedrichshafen fanden themenbezogene Flugblattverteilungen statt. Tausende Flugblätter fanden ihren Weg in die Briefkästen der Anwohner.

Ein Volk will Zukunft!

Gerade in Baden-Württemberg sind die Auswüchse des Turbokapitalimus sowie der Überfremdung unserer Heimat deutlich zu spüren. Während in der Corona-Krise die Gastronomie und auch weitere Branchen kurz vor dem Ruin standen, fuhren etwaige Konzerne trotz Kurzarbeit neue Rekordumsätze ein. Auch wird in Baden-Württemberg die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer. Während die Wirtschaft mit Milliardenhilfen aufgepäppelt wird, leidet die Pflege in Baden-Württemberg massiv. Trotz der Pandemie und den Einschränkungen, welche auf einer sogenannten „Hospitalisierungsrate“ aufgebaut waren, sollen weitere Krankenhäuser auf dem Land geschlossen werden. Grund hierfür ist die desaströse Privatisierung des Gesundheitswesens. Steigende Spritpreise sollten eigentlich über den öffentlichen Personennahverkehr (kurz ÖPNV) abgefedert werden, doch noch immer gibt es Ortschaften, die kaum eine Anbindung an eben diesen ÖPNV haben. Zudem ist es teilweise immer noch billiger, mit dem Flugzeug statt mit dem Zug von Stuttgart nach Hamburg oder Berlin zu reisen. All diesen Auswüchsen stellen wir uns entgegen, gehen aktiv auf die Straße und streiten für unser Volk und unsere Heimat.

Baden-Württemberg braucht dich!

Auch in den kommenden Wochen werden unsere Aktivisten in Baden und Württemberg aktiv auf der Straße sein und für unsere Kampagne „Ein Volk will Zukunft!“ werben. Egal ob in Stuttgart, Heilbronn, Göppingen oder Reutlingen, egal ob in Villingen, Freiburg oder am Bodensee, reihe auch DU dich ein und kämpfe mit uns für unsere Familien, für unsere Heimat und für unsere Tradition. Melde dich hierfür über das Kontaktformular auf unserer Weltnetzseite. Erste Infos zum Arbeiterkampftag am 1. Mai in Zwickau findest du hier ( 1. Mai 2022 – Arbeiterkampftag in Zwickau).

Fürs Vaterland? Fürs Volk? Für die Heimat?

BEREIT!