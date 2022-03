Nationalisten helfen Nationalisten – Unterkünfte für ukrainische Nationalisten gesucht

Während der Kämpfe in der Ukraine stehen Nationalisten an vorderster Front. Die Ankündigungen Putins, die Ukraine “Entnazifizieren” zu wollen und vor allem der Wunsch des tschetschenischen Diktators Kadyrow, Rache an den ukrainischen Nationalisten zu nehmen, bedeutet jedoch auch abseits der Gefahren des Krieges eine ernstzunehmende Bedrohung für viele ukrainische Aktivisten.

Derzeit haben uns alle Kameraden, Männer wie Frauen, aus der Ukraine versichert, bleiben und kämpfen zu wollen. Es kann jedoch sein, dass bei einem dramatischen Ausgang des Konflikts viele von ihnen, oder zumindest ihre Familien, ihre Heimat verlassen müssen. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der ukrainischen Bewegung, daß ihre Aktivisten aus ihrem Land vertrieben werden.

Wir starten daher bereits jetzt einen Aufruf zur Meldung, wer für den Fall der Fälle Unterkunftsmöglichkeiten und andere notwendige Unterstützung zur Verfügung stellen kann. Um uns auf gegebenenfalls durch den Krieg bedingte Härtefälle bereits jetzt vorbereiten zu können, kontaktiere uns unter:

Tel: 06329/992265 / E-Post: [email protected]

Gesucht werden kostenfreie Unterbringungsmöglichkeiten in Gesamtdeutschland, Österreich und der Schweiz zur Unterbringung von ukrainischen Familien aus nationalistischen Zusammenhängen.