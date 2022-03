Nationalisten helfen Nationalisten: Materialspende für die Front abgeliefert

Der von Putin losgetretenen „Entnazifizierung“ der Ukraine stellen sich vor allem Nationalisten in dem Land mit eisernem Willen entgegen. Im Kampf um Leben oder Untergang werfen sich die Verteidiger mit Todesverachtung dem übermächtigen Feind entgegen. Wir als Nationalrevolutionäre stehen natürlich an der Seite unserer ukrainischen Kameraden und versuchen zu helfen wo es möglich ist.

Aktivisten unserer Partei organisierten daher kurz nach Beginn des russischen Angriffs verschiedene Aktionen. Zum einem wird unter dem Motto Nationalisten helfen Nationalisten sichere Unterkünfte für die Angehörigen kämpfender Nationalisten angeboten. Zum anderen werden Spendensammlungen organisiert. Das ukrainische Volk hat sich für den Kampf entschieden. Es kommt also vorrangig nicht darauf an, tonnenweise zivile Klamotten oder Alltagsgegenstände herüberzukarren. Dies überlassen wir gerne anderen. Zielgerichteter Aktivismus ist auch hier dem blinden vorzuziehen. Bevor sinnvoll geholfen werden kann, muss daher gefragt werden, was benötigt wird. Gesagt, getan. Die Antworten lagen schnell vor: Unzählige Freiwillige müssen neu ausgerüstet werden, es mangelt zudem an Schutzausrüstung, Kommunikations- und Aufklärungsmitteln.

Lieferung direkt zu nationalistischen Verbänden an die Front

In einer kurzen internen Spendensammlung kamen dank vieler Spender schnell ein ansehnlicher Betrag zusammen. Mit der Beschaffung der notwendigen Ausrüstungsgegenstände wurde Aktivisten betraut, die aus ihrer aktiven Zeit bei der Armee die notwendige Erfahrung und Fachkunde mitbrachten. Diese setzten sich daran die benötigten Gegenstände zu beschaffen Hierbei handelte es sich natürlich ausschließlich um frei verkäufliche Materialien. Zusätzlich zu dem Geld gab es noch eine große Sachspende an Kleidung aus Armeebeständen. Nach der Sammlung aller Spenden in Deutschland erfolgte dann selbst organisiert der Transport in die Ukraine. Am 22. März 2022 trafen alle Gegenstände dann schließlich direkt an der Front in der schwer umkämpften Stadt Kiew ein. Insgesamt beinhaltete diese erste Lieferung die direkt an nationalistische Einheiten in Kiew übergeben wurde:

Ca. 800 Bundeswehr Kälteschutzanzüge (Jacke und Hose)

Ca. 200 Kampfwesten der britischen Armee

Mehrere Säcke mit Hosen, Jacken und Parkas aus britischen Militärbeständen

4 Splitterschutzwesten

24 Funkgeräte mit Ersatz-Akkus und passendem Zubehör

3 hochwertige Wärmebildkameras

Diverses Verbandsmaterial und medizinische Ausrüstung

Die technischen Geräte wurden auf expliziten Wunsch der ukrainischen Kameraden unkenntlich gemacht, da man dem Feind nicht zeigen will mit welchen Geräten man operiert.

Weiterhin gilt unsere Unterstützung allen europäischen Freiheitskämpfern, die sich in der Ukraine dem imperialen Vielvölkerstaat Russland entgegenstellen.