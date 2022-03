Am heutigen Vormittag führten württembergische Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” eine Solidaritätsaktion für unsere ukrainischen Kameraden vor dem Honorarkonsulat der Russischen Förderation in Stuttgart durch. Aktivisten legten ein Schild und Blumen in den Landesfarben der Ukraine vor dem Gebäude ab. Auch eine Kerze wurde entzündet, um unserer gefallenen Kameraden in der Ukraine zu gedenken.