Verteilung der Lahn-Dill-Depesche abgeschlossen – neue Auflage folgt!

Gestern wurden noch einmal 650 Flugblätter im hessischen Wetzlar an der Spilburg, der schönen Aussicht und Büblingshausen/Blankenfeld verteilt. Damit konnte die erste grosse Verteilung der Lahn-Dill-Depesche beendet werden! 10.000 Depeschen wurden an die Haushalte in Wetzlar, Wetzlar-Dalheim, Asslar, Klein-Altenstädten, Braunfels, Ehringshausen, Werdorf, Berghausen, Katzenfurt, Oberlemp, Bermoll, Dreisbach, Greifenthal und Daubhausen verteilt.

Dank zahlreicher Spenden unserer Freunde werden wir unsere neue Auflage auf 12.000 Depeschen steigern. Das nächste Flugblatt wird sich um die Anti-Corona-Maßnahmen-Demos drehen und die in Wetzlar dazugehörigen linksextremen Auswüchse in der Stadtgesellschaft. Zusätzlich werden wir noch einen kleinen Sonderdruck über die Abzocke von deutschen Bürgern auf dem Energiesektor (Sprit, Strom und Gas) erstellen und verteilen.

Hiermit möchten wir uns auch bei allen Helfern bedanken, die dies möglich machen! Wir wachsen weiter und möchten Vorbild sein für unsere vielen Freunde, die sich noch nicht trauen diesen Schritt mit uns zu machen.