Zwei Monate Bürger- und Parteibüro in Ohrdruf

Am 08.01.2022 eröffnete unsere aufstrebende Partei “Der III. Weg” sein drittes Bürger- und Parteibüro. Neben Plauen (Sachsen) und Siegen (NRW) wurde in Ohrdruf (Thüringen) ein weiterer Leuchtturm unserer nationalrevolutionären Bewegung installiert.

Soziale Medien

Bereits einen Tag, nach dem sich unsere Bürotür für die Öffentlichkeit öffnete, ging es in den sozialen Medien heiß her, allen voran auf “Twitter”. Vor allem linksextreme Kreise und das regionale Gutmenschentum überboten sich gegenseitig mit hysterischen Betroffenheitsbekundungen.

Aber auch in der Facebook-Gruppe “ProOhrdruf” wurde heiß diskutiert, nachdem dort eine kurze Nachricht zu unserem Büro eingestellt wurde. Letztlich haben aber alle dazu beigetragen, dass unsere neue Anlaufstelle in kürzester Zeit weit über die Grenzen Thüringens hinaus bekannt geworden ist. Überzeugen können wir nun mit unserer Arbeit vor Ort.

Die ersten Bürgergespräche laufen

Nachdem wir eine Woche nach der Eröffnung eine Einladungsoffensive in Ohrdruf starteten, indem tausende Einwohner ein Schreiben in ihre Briefkasten bekamen, konnten mittlerweile die ersten lnteressentengespräche durchgeführt werden. Zweimal in der Woche steht unsere Mannschaft zu festen Zeiten allen Neugierigen und Interessenten zur Verfügung.

Kleiderkammer läuft an

Vorrangig für unsere deutschen Landsleute bieten wir eine Kleiderkammer an, hier können sich in Not geratene und/oder bedürftige Deutsche kostenlos mit Kleider- und Sachspenden eindecken. Momentan leben fast 20 Millionen Menschen in Deutschland an oder unterhalb der Armutsgrenze. Immer mehr sind im Niedriglohnsektor tätig und können, trotz Arbeit, nicht den Lebensunterhalt für sich und Ihre Familie bestreiten. Durch zahlreiche Spenden, die auch bereits in Ohrdruf geleistet wurden, versuchen wir zumindest auf dieser Ebene, etwas Abhilfe zu schaffen.

Tierschutz verpflichtet

Ebenfalls befindet sich in unseren neuen Räumlichkeiten eine sogenannte Tiertafel, die im Rahmen unserer bundesweiten Kampagne “Tierschutz verpflichtet!” Ins Leben gerufen wurde. Immer mehr private/ehrenamtliche Tierheime und Gnadenhöfe leiden unter staatlicher Ignoranz und anhaltender Spendenarmut. Für letzteres ist sicherlich auch die sogenannte “Corona-Krise” mitverantwortlich.

In unserem Büro können nun Tierfutterspenden abgegeben werden, um genau solche Institutionen zu unterstützen. Unsere Mitglieder reichen die Futterspenden dann an ausgesuchte Einrichtungen weiter.

Wirken unserer Einrichtung

Mit dem Errichten eines neuen Leuchtturmes in Thüringen wollen wir auch über den Freistaat hinaus ein nachhaltiges Zeichen unserer nationalrevolutionären Arbeit setzen. Wir wollen unsere weltanschaulich gefestigte Bewegung in den Köpfen unserer Thüringer Landsleute verankern und ihnen unsere Ziele damit näher bringen.

Zusammen wollen wir für ein besseres Deutschland und damit verbunden für einen deutschen Sozialismus kämpfen!

Unsere Öffnungszeiten

Dienstag: 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Donnerstag: 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Für Thüringen – Bereit