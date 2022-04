Arbeiterkampftag 2022: Flugblattoffensive in Oberhausen

Wir stehen im Kampf um die Zukunft unseres Volkes und speziell der 1. Mai ist für unsere nationalrevolutionäre Bewegung der Tag, an dem wir jährlich in einer kämpferischen Demonstration gegen System und Kapital aufbegehren.

Auch an Rhein und Ruhr wird mobilisiert! Wie zuvor in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf, verteilten am Wochenende Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ in Oberhausen zahlreiche Flugblätter zum Arbeiterkampftag 2022 in Zwickau.

Riesengroß sind die Struktur-Probleme, mit denen viele Städte im Ruhrgebiet seit Jahren kämpfen und die Arbeiterstadt Oberhausen sticht aus allen heraus. Das Stadtzentrum ist überfremdet und die Arbeitslosenquote ist dramatisch hoch.

Wir fordern:

Raumgebundene Volkswirtschaft statt globalistischem Turbokapitalismus

Soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen

Unterstützung deutscher Familien statt der Alimentierung Kulturfremder

Familie, Heimat, Tradition statt Genderwahn, One-World und Hedonismus

Anerkennung des Bauerntums und seiner Arbeit

Freiheit statt Corona-Impfzwang

Dafür werden auch die Aktivisten aus dem Ruhrpott und dem Rheinland am 1. Mai in Zwickau auf die Straße gehen.

Sei auch Du am 1. Mai dabei, schließe dich an und unterstütze unsere große Demonstration!