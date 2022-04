Rednerveranstaltung mit Rechtsanwältin Nicole Schneiders zum NSU-Komplex

Mitte März fand im Raum Koblenz eine gut besuchte Rednerveranstaltung mit der Rechtsanwältin Nicole Schneiders zum NSU-Komplex statt. Über 5 Jahre dauerte einer der größten Prozesse in der BRD-Geschichte. Vertuschungen, geschredderte Akten und die Rolle des Geheimdienstes lassen auch noch heute viele Fragen offen und bieten Raum für die ein oder andere „Verschwörungstheorie“.

In ihrem Vortrag schilderte die Rechtsanwältin Nicole Schneiders die Geschehnisse im langwierigen Gerichtsverfahren in München, in welchem sie den Mitangeklagten Ralf Wohlleben vertrat und beleuchtete auch das Trio, bestehend aus Beate Zschäpe, Uwe Böhnardt und Uwe Mundlos, welche laut Richterspruch für mehrere Morde und Banküberfalle verantwortlich sind. Alle drei sollen über Jahre hinweg in verschiedenen Wohnungen – zuletzt in Zwickau – untergetaucht gewesen sein. Als Uwe Böhnardt und Uwe Mundlos im Zuge einer Ringfahndung nach dem Banküberfall in Eisenach in ihrem Wohnmobil von der Polizei entdeckt wurden, begingen diese Selbstmord. Anschließend zerstörte eine große Explosion das Wohnhaus des Trios in Zwickau. Beate Zschäpe versendete auf ihrer anschließenden Flucht noch einige Bekenner –DVDs, bevor sie sich der Polizei stellte. Nach langer Untersuchungshaft startete der Prozess gegen die Angeklagten. Alle Urteile sind rechtskräftig.

Im Laufe des Vortrages wurden auch die ein oder anderen Ungereimtheiten rund um das Tätertrio diskutiert.

Bis spät in den Abend saßen dann noch die Teilnehmer zusammen und tauschten sich über die unterschiedlichsten Themen aus.