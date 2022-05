8. Mai – Wir feiern auch im Münchner Umland nicht!

Im Münchner Umland trafen sich Aktivisten des Stützpunktes München/Oberbayern am Kriegerdenkmal in der Gemeinde Taufkirchen.

Hier wurden Kerzen zum Gedenken an die gefallenen Helden beider Weltkriege entzündet.

Ehrfurchtsvoll wurde auch der Opfer der Zivilbevölkerung – auch nach den Kampfhandlungen – gedacht.

Natürlich gehen auch die Gedanken an das tapfere ukrainische Volk, welches das Joch der bolschewistischen Horden, welche in der BRD seit 1945 als „Befreier“ gefeiert werden, zur aktuellen Stunde ertragen muß!

8. Mai – Wir feiern nicht!