Gedenken zum 8. Mai auch in Deutsch-Österreich

Auch in Deutsch-Österreich wurde am 8. Mai nicht dem das Land wie Mehltau überziehenden Schuldkult und Selbsthaß gehuldigt.

Während die Volksverräter der etablierten Parteien alles Anti-Deutsche feiern und sich gegenseitig darin überbieten, möglichst tief gebückt die Zehen jener zu küssen, denen sie ihre Ämter zu verdanken haben, gedachten volkstreue Aktivisten und Mitglieder unserer Partei der Opfer und tapferen Soldaten, die das Höchste – ihr Leben – dafür gaben, daß wir heute leben können.

Es wurden die Soldatenehrenmale in Katzelsdorf und Unterstinkenbrunn besucht, Kerzen aufgestellt und unserer Ahnen gedacht.