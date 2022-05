Köthen: Repression nach spontanen Anti-Corona-Protesten

Das volksfeindliche System versucht in den letzten Wochen zunehmend, den Protest gegen die Corona-Diktatur in Köthen zu kriminalisieren und Teilnehmer einzuschüchtern.

Der Protest findet in verschiedenen Formen und ohne feste Strukturen seit mehr als 6 Monaten auch mit Beteiligung von Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ statt. Bisher konnte das System den Widerstand nicht brechen.

Köthen geht auf die Straße

In Köthen gibt es seit Monaten Proteste gegen die Corona-Diktatur in diesem Land. Auch Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ beteiligen sich regelmäßig aktiv und solidarisch an diesen spontanen Protesten.

Die Form des Protests variiert dabei zwischen unorganisierten Stadtspaziergängen und lautstarken Spontandemonstrationen, für die das volksfeindliche System genug Anlässe gibt. Zum Glück ist die Bevölkerung in Köthen kreativ, wütend und solidarisch.

Das System zeigt sein wahres Gesicht

Diese unerschrockenen Bürger sind dem herrschenden System ein Dorn im Auge. Legitimer Volksprotest soll kriminalisiert und engagierte Bürger sollen entmutigt werden. Einzelne Personen wurden in den letzten Wochen und Monaten durch Polizeibeamte im Nachgang festgesetzt. Zuletzt wurden in den letzten 3 Wochen zwei mutige Personen ungerechtfertigt festgesetzt und mit Repressionen überzogen. Die Mehrheit aller festgesetzten Personen erhielt kurz darauf ein Schreiben mit der frechen Behauptung, eine illegale Versammlung geleitet zu haben. Personen, die das Vergehen dokumentiert haben, wurden so unter Druck gesetzt, dass diese die Aufnahmen gelöscht haben.

All diese Schreiben sind voll haltloser Behauptungen und dienen einzig und alleine dazu, den legitimen Protest zu zerschlagen. Selbstständig denkende und mutige Bürger sind in diesem Staate unerwünscht. Das System beweist erneut, dass es der Fehler ist und die Krise künstlich verlängert.

Werde auch du aktiv, denn das System ist gefährlicher als Corona!

Möchtest auch Du Teil unserer nationalrevolutionären Bewegung und Teil unserer solidarischen Gemeinschaft sein? Dann melde Dich unter: [email protected]