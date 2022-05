Messerstecherei in Bad Kötzting

Am Mittwoch, den 25. Mai, kam es im beschaulichen Bad Kötzting (Oberpfalz) zu einer furchtbaren Bluttat. Ein circa 30-jähriger syrischer Staatsangehöriger geriet in einem Supermarkt in einen Streit mit einer Angestellten. Ein 35-jähriger Mann wollte nach aktuellem Kenntnisstand schlichten. Der Syrer griff darauf hin zum Messer und verletzte den Deutschen erheblich. Dieser befindet sich derzeit in einem Krankenhaus. Der kultur- und volksfremde Täter konnte in Tatortnähe festgenommen werden. Gegen ihn wird wegen versuchtet Tötung ermittelt. Eine weitere Tat die durch den massenhaften Zuzug Nicht-Deutscher begünstigt wurde. Wir als nationalrevolutionäre Partei fordern härtere Strafen und sofortige Abschiebung von kriminellen Ausländern.