Gemeinsam wollen wir einen Tag der Gemeinschaft verbringen.

Am 09.07.2022 findet in unserem Bürger – und Parteibüro in Ohrdruf unser erster Skat – und Dartabend statt.

Ab 14:30 Uhr gibt es in unseren Räumlichkeiten frischen Kuchen. Anschließend wollen wir mit euch einen schönen Abend gestalten.

Gemeinschaft statt Isolation!

Für Thüringen – Bereit!