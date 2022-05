Thüringen – Umwelt – und Heimatschutz in Suhl

Im Rahmen der Thüringer – Umweltmonate waren Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der Dritte Weg“ am heutigen Sonnabend in Suhl am Neuen Friedberg unterwegs.

Es galt eine von Schutzsuchenden hochfrequentierte Pendlerstrecke zwischen Erstaufnahme und Suhler Innenstadt von Umweltverschmutzung zu befreien.



Die Hinterlassenschaften auf dem ca. 2 km langem Pilgerpfad füllten in kürzester Zeit mehrere Müllsacke.



Anschließend wurden in den drumherum liegenden Wohnhäusern Flugblätter verteilt.



Es muss immer wieder festgestellt werden, dass der Freistaat Thüringen, insbesondere seine Wälder, der völligen Umweltverschmutzung ausgesetzt sind.

Wir appellieren an alle Thüringer Landsleute, sich den Umweltmonaten vom 01.06. – 31.07. anzuschließen, den gesammelten Müll fachgerecht zu entsorgen und somit für ein sauberes Thüringen zu sorgen.

Für Thüringen – Bereit