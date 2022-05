Umweltschutz ist Heimatschutz – Aktionen in Überlingen und Villingen (BaWü)

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei trafen sich am Samstag, 28. Mai, um in Sachen Umweltschutz aktiv zu werden. Gemeinsam wurde ein Insektenhotel konstruiert, um für die ansässigen Insektenarten eine Unterschlupf-, Nist- und Überwinterungshilfe zu schaffen. Bereits vorhandene Nistkästen für heimische Vögel wurden instandgesetzt sowie einige neue Vogelkästen für die Brutzeit im kommenden Jahr angebracht. Im Anschluss daran wurden hunderte Flugblätter zum Thema Umweltschutz in Überlingen und Villingen verteilt. Die Aktivisten wurden zum Abschluss der Aktionen von einem Kameraden auf dessen Bauernhof eingeladen, wo ihnen das Thema Landschaftspflege in schwierigen Lagen durch ökologische Ziegenwirtschaft nähergebracht wurde.

Umweltschutz ist Heimatschutz!

Umweltschutz ist national!