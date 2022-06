Aufklärungsarbeit im Burgenlandkreis

Die Corona-Zwangsmaßnahmen führten dazu, dass sich das deutsche Volk ohne große Gegenwehr zu Hause einsperren ließ. Hier hat es sich der deutsche Michel auf dem Sofa gemütlich gemacht, wo er der sich ständig wiederholenden Systempropaganda durch Fernsehen und Radio ausgeliefert war. Die Ausmaße dieser Gehirnwäsche waren täglich überall sichtbar, die Bürger waren von Angst und Schrecken zerfressen. Familien gingen in die Brüche, den Kindern in der Schule wurde Unmenschliches zur Einhaltung eines sogenannten „Hygienekonzeptes“ abverlangt und täglich standen meterlange Warteschlangen vor den Impfzentren, um sich hier das so hoch angepriesene Schutzschild gegen den Virus spritzen zu lassen. Um dieser Propaganda entgegenzuwirken, waren unsere Aktivisten unserer revolutionären Bewegung in den Gebieten in und um Zeitz, Naumburg, Bad Kösen, Freyburg, Eisenberg und Sangerhausen aktiv. Über 13.000 Haushalte wurden dort mit Informationsmaterial versorgt, um der Bevölkerung eine gesunde Alternative zur Corona-Politik der Herrschenden zu bieten.

Die Jugend von heute ist unser Volk von Morgen!

Neben vielseitigen politischen Themen lassen wir unsere Jugend nicht links liegen. Stets sind wir darauf bedacht, dem modernen Zeitgeist und der Perspektivlosigkeit, die unsere deutsche Jugend zerfrisst, entgegenzuwirken und mit geballter Faust zu zerschlagen. Die nationalrevolutionäre Jugend aus dem Burgenlandkreis besteht aus jungen Aktivisten, die gemeinsam mit der Jugend aus Magdeburg und der Altmark maßgeblich am Aufbau der NRJ Sachsen-Anhalt beteiligt sind. Eben jene junge Aktivisten streiften in den letzten Wochen durch die Straßen ihrer Heimatorte und verteilten tausende Flugblätter an die dort ansässigen Haushalte und Schulen. Wir können nicht mehr länger zuschauen, wie unsere Zukunft in Lethargie und Bewegungsunfähigkeit verkümmert. Wir stellen uns geschlossen dagegen und erstellen als entschlossene und weltanschaulich gefestigte Gemeinschaft ein Konzept, welches der Jugend eben mehr bietet als die neumoderne Welt der Technik. Raus in die Natur und rein in ein neues Leben. Weg von negativen Gedanken oder schlechten Lebensweisen und hin zu einer lebensbejahenden Revolution des eigenen Geistes.

Gesunde Umwelt heißt gesundes Volk!

Nach Aufhebung der meisten Corona-Maßnahmen stehen den Bürgern alle Türen der großen Konsumtempel wieder offen. Der vom hemmungslosen Bedarf zerfressene Bürger darf wieder der Gier nach wertlosen Gütern nachgehen. Kapitalisten zerstören unsere Natur, um dieses Verlangen zu befriedigen. Von der etablierten Politik wird Klimahysterie zur neuen Religion erklärt, ohne den Kern der Probleme anzugehen. Unsere Natur und Heimat sind bedingungslos dieser zerstörerischen Situation ausgeliefert. Aktivisten unserer Partei sind unermüdlich bestrebt, die Aufklärungsarbeit zum Thema Umwelt und Heimatschutz voranzutreiben. So wurden hunderte Flugblätter verteilt, um dem Bürger eines unserer Kernthemen näher zu bringen, damit wieder ein gesundes Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur herrscht. Denn Umweltschutz ist Heimatschutz!

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!