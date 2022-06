Dessau: Hilfe für Deutsche fortgesetzt

Auch im Jahr 2022 geht unsere bundesweite Kampagne „Hilfe für Deutsche“ weiter. Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ übergaben in Dessau nun eine größere Kleiderspende an einen sozialen Verein.

Soziale Not ist groß

Durch den widerlichen Raubtierkapitalismus ist die Not im Volk groß. Jugendarbeitslosigkeit und Altersarmut bescheren Einrichtungen wie der Tafel auch in Dessau lange Schlangen an allen Tagen des Jahres. Die Corona-Diktatur und das bundesdeutsche „Krisenmanagement“ treibt weitere kleine und mittlere Unternehmen in den Ruin. Der einrichtungsbezogene Impfzwang führt dazu, dass Pflegekräfte gezwungen werden, ihren Beruf aufzugeben. All diese Entwicklungen lassen die Schere zwischen Arm und Reich noch größer werden.

Vom Ich zum Wir

Wir sagen „Nein“ zu diesen schlimmen Entwicklungen in unserem Land. Dem asozialen Treiben setzten wir eine solidarische Gemeinschaft entgegen. Das Gemeinwohl steht dabei vor dem egoistischen Eigenwohl. Ganz in diesem Sinne betreibt unsere Partei „Der III. Weg“ Bürgerbüros und Kleiderkammern. Auch organisiert unsere Partei Obdachlosenhilfe, Essensausgaben und Kleiderspenden an soziale Vereine.

Möchtest auch Du Teil unserer nationalrevolutionären Bewegung und Teil unserer solidarischen Gemeinschaft sein? Dann melde Dich unter: [email protected]